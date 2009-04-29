Old Trafford'da İngiliz çarpışması



Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde iki İngiliz takımı karşı karşıya. Manchester United Old Trafford'da Arsenal'i konuk ediyor. Mücadele 21.45'te başlayacak ve Star televizyonundan canlı olarak ekranlara gelecek. Maçı Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Claus Bo Larsen yönetecek. Karşılaşmayı eş zamanlı olarak Sporx'ten takip edebilirsiniz.



İki takım tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan sonraki bölümde karşı karşıya gelmiş durumda. MANU çalıştırıcısı Sir Alex Ferguson iki kez Devler Ligi'nde mutlu sona ulaştı ve 3. kupasını istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde maçtır yenilmeyen Manchester United son şampiyon unvanını korumanın peşinde.



Arsenal teknik direktörü Arsene Wenger ise maç öncesi yaptığı değerlendirmede kariyerinde bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yazmadığına dikkat çekere bu sene kupa için çok hevesli olduklarını söyledi ve genç oyuncularına güvendiğini belirtti.



İki takımın maç öncesi kadro durumlarına baktığımızda Manchester United Arsenal'e oranla Old Trafford'da daha rahat çıkıyor. MANU'da Gary Neville ve John O’Shea ikilisinin sakat olmasıyla geri dörtlünün sağında Rafael Da Silva'nın oynaması bekleniyor. Ryan Giggs'in bu maçta ilk 11'e dönebileceği ifade ediliyor. Giggs bu maçta forma giyerse M.United adına 800. maçına çıkmış olacak. M.United'da kadroda bunun dışında bir gelişme yok, kadroda eksik futbolcu bulunmuyor.



Arsenal'de ise Robin van Persie ve Gael Clichy gibi takımın iki önemli oyuncusu sakatlıkları sebebiyle M.United maçı kadrosundas yer almıyor. Bu ikiliden doğacak boşluğu ise Nicklas Bendtner ve Kieran Gibbs'in doldurması bekleniyor. Mikael Silvestre'nin sırtındaki problem devam ediyor fakat Silvestre bugün forma giyecek. Johan Djourou da sakatlar kervanında yer alan bir başka oyuncu. Geçtiğimiz hafta Liverpool ile oynanan ve 4-4 biten maçta Londra ekibinin 4 golüne birden imza atarak tarihe geçen Andrey Arshavin ise bu maçta forma giyemeyecek. Andrey Arshavin'in transferi UEFA'ya verilen listeden sonra gerçekleşmişti.



M.UNITED

Van der Sar

Rafael

Ferdinand

Vidic

Evra

Carrick

Anderson

Giggs

Ronaldo

Berbatov

Rooney



ARSENAL

Almunia

Gibbs

Toure

Silvestre

Sagna

Song

Fabregas

Walcott

Nasri

Bendtner

Adebayor.



