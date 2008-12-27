'Old Firm' Celtic'in!..



İskoçya Premier Ligi'nin 20. haftasında oynanan 'Old Firm' derbisinde, Glasgow Rangers, sahasında Celtic'i konuk etti ve mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla Celtic oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta Celtic'e derbi zaferini getiren gol, maçın 58. dakikasında McDonald'dan geldi.



Bu sonucun ardından rakibine bu sezon kendi evindeki ilk yenilgisini tattıran Celtic, ligdeki puanını 50'ye yükseltirken, en yakın takipçisi Rangers ile olan puan farkını 7'ye yükseltti.



Celtic rakibini en son deplasmanda 12.02.2006 tarihinde yine 1-0'lık skorla devirmişti.



Rangers ile Celtic arasındaki derbi dünyanın en büyük derbilerinden biri olarak gösterilir ve adı 'Old Firm' derbisidir. İki takımı birbirinden ayıran şey ise, dindir. Celtic Katolik, Rangers ise Protestandır.



Celtic taraftarları İrlanda kökenli oldukları için İrlanda Cumhuriyeti bayraklarını taşır. Genelde gelir durumu düşük taraftarlardır ve kendilerini 'Halkın takımı' olarak görürler. Rangers taraftarları ise kendilerini İskoçya'nın bir parçası olarak görür. Gelir düzeyleri iyi ve burjuva tarzı taraftarlardır.



İki takım arasında oynanan son 9 derbi karşılaşması şu sonuçlarla bitmişti:



Celtic - Rangers 2:4

Celtic - Rangers 3:2

Celtic - Rangers 2:1

Rangers - Celtic 1:0

Rangers - Celtic 3:0

Rangers - Celtic 2:0

Celtic - Rangers 0:1

Rangers - Celtic 1:1

Celtic - Rangers 2:0



