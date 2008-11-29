Ölçüm şirketini RTÜK seçecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Teşkilat Kanunu’na eklenen bir maddeyle reyting ölçümleri yapacak şirketleri belirleme ve bu şirketleri denetleme yetkisi RTÜK’e veriliyor



Hükümet, televizyon reytingleri ve buna bağlı olarak 2 milyar dolarlık reklam pastasından kimlerin daha büyük pay alacağına ilişkin tartışmalara son noktayı koyuyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Teşkilat Kanunu’na eklenen bir maddeyle reyting ölçümleri yapacak şirketleri belirleme yetkisi RTÜK’e veriliyor. Düzenlemeye göre, ölçümleri birden çok kuruluş yapabilecek. RTÜK üyesi CHP’li Şaban Sevinç, düzenlemenin taslağa girdiğini söyledi.

Reyting ölçümleri konusunda yaşanan tartışmanın ardından başlatılan yasal düzenleme netlik kazandı. Başbakanlık ve RTÜK’ün hazırladığı RTÜK Teşkilat Yasası’nda Değişiklik Öngören Yasa Tasarı Taslağı’na yapılan bir ekleme ile RTÜK’e izleme ve değerlendirme ölçümlerini yapacak şirketlere izin ve denetim yetkisi verildi.

Taslakta, RTÜK’ün görevleri arasına, “Radyo televizyonlar ve reklamcıların kullandıkları anlık izleme ve değerlendirme, dinleme oranlarını veren ölçümleri yapacak şirketlerin izin şartlarını belirlemek, faaliyet izni vermek ve ölçümlerin denetimini yapmak” hükmü eklendi.



Sistem nasıl işliyor?



Şu anda televizyonların izlenme oranlarının ölçümünü AGB adlı şirket yapıyor. Ölçüm şirketi önce saha araştırması yaparak sisteme bağlı çalışacak denekleri belirliyor. Daha sonra deneklerin bulunduğu hanelerdeki alıcılara ‘peoplemeter’ denilen ölçüm cihazları yerleştiriliyor.

Ev halkına uzaktan kumandaya benzer bir alet veriliyor. Hanenin içindeki herkesin belli bir kodu var. Örneğin 16 yaşındaki genç, ekran başına geçtiğinde kendi kodunu giriyor.

Bu veriler her gün düzenli olarak merkeze iletiliyor. Bu veriler daha sonra özel bir bilgisayar sistemiyle derlenerek rapora dönüştürülüyor ve abonelere gönderiliyor. Veriler, şirketlerin hangi televizyonlara ne kadar reklam verecekleri konusunda belirleyici oluyor. Ölçüm şirketini TİAK denilen Televizyon İzleme ve Araştırma Komitesi denetliyor. Bu komite, basın kuruluşları, Reklam Verenler Derneği, Uluslararası Reklamcılık Derneği temsilcilerinden oluşuyor.



Ölçümleri birkaç şirket yapacak



Yeni düzenlemeyle, ölçümlerin tek bir şirket tarafından yapılması yerine bu alanda birkaç şirket olması ve bu şirketlerin RTÜK denetimine girmesi amaçlanıyor. Yine deneklerin belirlenmesi de belirli ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilebilecek. RTÜK’ten sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Aydın, “Çalışmalar sürüyor” dedi. Sevinç ise, “Hükümete gönderilen son taslakta, reyting ölçüm şirketlerine verilecek izin ve denetim yetkisinin RTÜK’te olmasına ilişkin yeni ek düzenleme yapıldı” diye konuştu.





