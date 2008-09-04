‘Ölçülü faiz indirimi olabilir’

Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası'nda düzenlenen konferansta konuşan Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, ABD'de mortgage kredileri ile ilgili başlayan krizin ilk yılını doldurduğunu belirterek, "Krizin sonuna gelmiş gibi görünmüyor, henüz ortasındayız." dedi. Krizin reel sektöre yansımalarının da olacağını kaydeden Yılmaz, "bunu zaman içinde göreceğiz" dedi.



Enflasyon hedefine ulaşılabilir



Yılmaz, faizlerle ilgili olarak "Bir önceki toplantısında sıkı para politikası eğilimine son veren Para Politikası Kurulu, verilere duyarlılığın bir yansıması olarak Eylül ayından itibaren ölçülü bir faiz indirimi de dahil olmak üzere bütün politika seçeneklerini dikkate alacaktır" dedi.

Yılmaz, "İçinde bulunduğumuz yüksek küresel belirsizlik ortamında para politikasında temkinlilik, faiz kararlarının ölçülü olmasını ve artırım veya indirim serilerinden ziyade, her toplantıda ortaya çıkan yeni duruma göre şekillendirilmesini gerektirmektedir" dedi.

Merkez Bankası'nın 2009, 2010 ve 2011 yılı enflasyon hedeflerinin sırasıyla yüzde 7.5, yüzde 6.5 ve yüzde 5.5 olarak belirlendiğini hatırlatan Yılmaz "Temmuz ayının sonunda yayımlanan enflasyon raporunda yenilenen bu hedeflerin ulaşılabilir olduğu tespiti yapılmıştır. Son dönemde enflasyonist beklentilerde ortaya çıkan kötüleşmenin, parasal sıkılaştırmanın etkisiyle durduğu gözlenmektedir" dedi.



Emtia fiyatlarındaki gelişmeler ve enflasyonun mevcut görünümünün önümüzdeki dönemde enflasyonun Temmuz 2008 tarihli Enflasyon Raporu'nda belirtilen iyimser senaryoya yakın bir gelişme gösterebileceğine işaret ettiğine dikkat çeken Yılmaz, "Söz konusu senaryoya göre, kısa vadeli faizlerin bir müddet sabit tutulduktan sonra kademeli olarak düşürüldüğü varsayımı altında, enflasyonun bu yılın sonunda tek haneli seviyelerde, 2009 yılı sonunda yüzde 6.1 civarında, 2010 yılının sonunda ise yüzde 4.9 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir" dedi.



Konuşmasında gıda, enerji ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlar gibi, para politikasının etki alanı dışında kalan kalemlerin yıllık enflasyona katkısının 2004-2006 arası dönemde yüzde 51 iken, 2008 yılı Ağustos ayında yüzde 69'a yükseldiğini söyleyen Yılmaz, toplantının soru-cevap kısmında ise, petrol fiyatlarının bugün itibarıyla bankanın baz senaryosunun altında olduğunu ve bu durumun kalıcı olması halinde ve gıda fiyatlarında da düzeltme sürmesi koşuluna bağlı olarak bankanın para politikasının duruşunun değişeceğini söyledi ve şunu ekledi:

"Ancak bu, Merkez Bankası seri halde faiz indirimine gidecek demek değildir. Biz son ana kadar tüm verilere bakarız."

