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Spor

Olcay Şahan'dan kendisi için "İçimizdeki hain" diyen Trabzon basınına: Bu nasıl bir zihniyet?

"Biz eşimizle, dostumuzla görüşemeyecek miyiz?"

19 Nisan 2017 17:27

Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan, eski takım arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği kahvaltı masasındaki fotoğrafı haberleştiren yerel basının "Yusuf Yazıcı’yı Beşiktaş’a gitmesi için ayartıyor. İçimizdeki hain" ifadesine tepki gösterdi.

Ara transferde Trabzonspor’a gelen ve takıma iyi bir katkı sağlayan Olcay Şahan, bir anda "ajan" pozisyonuna düşürüldü. Akşam spor'un haberine göre, izin gününü fırsat bilip, oda arkadaşı Yusuf Yazıcı’yı da yanına alarak İstanbul’a giden ve buluştuğu Beşiktaşlı arkadaşlarıyla kahvaltı yapan Olcay Şahan’ın görüntülerine tepki çeken yorumlar yapıldı. Yerel basında yer alan haberlerde, "Beşiktaş ajanı" gibi sunulan tecrübeli oyuncu için, "Yusuf Yazıcı’yı Beşiktaş’a gitmesi için ayartıyor. İçimizdeki hain" ifadesi kullanıldı.

"Canımızı dişimize taktık!"

Olcay Şahan yazılanlara tepki gösterdi. 2022’ye kadar sözleşmesi olan Yusuf Yazıcı için ayrı, kendisi için ayrı üzüldüğünü belirten Şahan, "Ben Trabzonspor için canımı dişime taktım, çalışıyorum. Biz eşimizle, dostumuzla görüşemeyecek miyiz? Bu nasıl bir zihniyet?" diye isyan etti. Teknik direktör Ersun Yanal da dünkü idmandan önce Olcay Şahan’la özel bir görüşme yapıp, oyuncuyu sakinleştirdi.

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BeşiktaşTrabzonsporOlcay ŞahanYusuf Yazıcı

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