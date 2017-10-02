Olcay Şahan'dan Beşiktaş taraftarına teşekkür

Süper Lig'in 7. haftasında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmasında Trabzonspor formasıyla Beşiktaş'a gol atan ve sevinmeyen eski Beşiktaşlı Olcay Şahan, golü sonrası kendisini alkışlayan siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür etti.

Beşiktaş deplasmanında 20. dakikada gol atan ve takımını tekrar maça dahil eden Olcay, maçın iki takım ve futbol adına çok güzel geçtiğini vurguladı.

Olcay Şahan'ın maç sonu açıklamaları şöyle:

"Benim için çok özel bir maçtı. İlk defa Vodafone Arena'da başka bir formayla oynadım. Allah razı olsun, taraftarlar beni çok iyi karşıladı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş camiasında iyi bir performans gösterdiğimi gösteriyor bu.

Türkiye'nin en zor deplasmanı burası ve burada 1 puan aldık. Hem üzgünüz hem mutluyuz. Bu deplasmanda puan alıyorsan büyük takım olduğunu gösteriyor.

"Taraftarımız bize güvensin"

Şimdi asıl maçlarımız, puan toplayacağımız maçlar başlıyor. Taraftarlarımız bize güvensinler. Bu takım, çok şeyler başarabilecek bir takım. Sezonun sonunda bu takımın nerede olduğunu görecekler.

Çok güzel bir maçtı. İki taraf için de çok güzeldi. Yakışan bir derbiydi."