Olcay Şahan'dan 3,5 yıllık imza

Trabzonspor, Beşiktaş'tan Olcay Şahan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

NTV Spor’un haberine göre, Beşiktaş'ta transferler kadar, takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor. Siyah-beyazlılarda takımdan ayrılan ilk isim Olcay Şahan oldu. Milli futbolcu, Trabzonspor'a imza attı.

Devre arasında transfer dönemini hareketli geçiren Trabzonspor, kadrosunu Olcay Şahan ile güçlendirdi. Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan milli futbolcu, bordo-mavili kulüple 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, daha önce kiralık olarak forma giyen Castillo'nun bonservisini almış, Emmanuel Mas, Joao Pereira ve Carl Medjani'yi transfer etmişti.