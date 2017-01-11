T24 LogoT24 Logo
Spor

Olcay Şahan'dan 3,5 yıllık imza

Şahan, Trabzonspor’la anlaştı

11 Ocak 2017 22:09

Trabzonspor, Beşiktaş'tan Olcay Şahan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

NTV Spor’un haberine göre, Beşiktaş'ta transferler kadar, takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor. Siyah-beyazlılarda takımdan ayrılan ilk isim Olcay Şahan oldu. Milli futbolcu, Trabzonspor'a imza attı.

Devre arasında transfer dönemini hareketli geçiren Trabzonspor, kadrosunu Olcay Şahan ile güçlendirdi. Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan milli futbolcu, bordo-mavili kulüple 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, daha önce kiralık olarak forma giyen Castillo'nun bonservisini almış, Emmanuel Mas, Joao Pereira ve Carl Medjani'yi transfer etmişti.

ETİKETLER

olcay şahanbeşiktaştrabzonspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24