Olcay Şahan: Volkan Abi'yi suçlamaya gerek yok; ben çok güzel vurdum

Süper Lig’in 2’nci haftasında Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynana karşılaşmada takımının 2’nci golünü kaydeden Olcay Şahan, Volkan Demirel’in kendisinin attığı golden dolayı eleştirilmesini, “Volkan Abi’yi suçlamaya gerek olmadığını düşünüyorum çünkü gerçekten iyi vurdum. Top havaya doğru yükseliyordu. O golü sadece kaleci hatasına bağlamak yanlış olur” sözleriyle yorumladı.

Hürriyet’ten İsmail Er’in haberine göre; berabere kalmaktan memnun olmadıklarını ifade eden Olcay, takım halinde iyi mücadele ettiklerinin altını çizerek, “Son 10-15 dakika dışında rakibin ofansına hiç pozisyon vermedik. İkinci golü yemedik sayılırız çünkü kendi hatamızdan bir penaltı pozisyonu oldu. O yüzden de 1 puan aldığımız için üzgünüz. 3 puan almayı çok istedik ama maalesef olmadı” diye konuştu.

Bu ligde bizi zorlayan kimse olmaz

Fenerbahçe beraberliğini geride bırakarak Göztepe maçına odaklandıklarını söyleyen Olcay, şunları kaydetti:

Bu ligde bizi zorlayan kimse olmaz. Biz kendimizi zorlarız. Performansımızın yüzde 100’ünü ortaya koyarak her maçı kazanırız ama son Fenerbahçe maçında olduğu gibi hata yapınca ya da tempomuz düşünce rakiplerin şansı artıyor.