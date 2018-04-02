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Spor

Olcay Şahan: Galatasaray taraftarını tebrik ediyorum, demek Fenerbahçe'yi destekliyorlar

"Bizim takımda çok genç oyuncular var onu bedelini ödedik"

02 Nisan 2018 14:15

Galatasaray'ın Trabzonspor’u 2-1 yenerek şampiyonluk yarışında dev bir adım daha attığı maçta gözler yine Olcay Şahan’daydı.

Bordo-Mavili oyuncu, ilk yarıda Trabzon’da oynanan karşılaşmada Feghouli takışmış, hem Olcay hem de sarı-kırmızılı yıldız kızarmıştı. O günden sonra Galatasaraylı taraftarların tepkisiyle karşı karşıya kalan Olcay, bu hafta içinde ise iddialı açıklamalar yapmıştı. “Galatasaray’ın başında kim olduğu bizim için pek önemli değil. Galatasaray’ı ezeceğiz” demişti.

"Galatasaray taraftarını tebrik ediyorum, Fenerbahçe'yi destekliyorlar"

Mücadelenin 69. dakiaksında Sosa’nın yerine oyuna giren Olcay, top ayağına her geldiğinde ıslıklandı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, “Şikeci Trabzon” tezahüratında bulunurken, 30 yaşındaki futbolcu, maçtan sonra bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Yayıncı kuruluşa konuşan Olcay, “Galatasaray taraftarını tebrik etmek istiyorum. 'Şikeci Trabzon' diye bağırıyorlarsa demek Fenerbahçe’yi destekliyorlar.Türkiye’de demek böyle taraftarlar birbirini destekleyebiliyor. Onları tebrik ederim” ifadesini kullandı.

Yenilgi için "Gençlerin bedelini ödedik" dedi

2-1 yenildikleri maçı değerlendiren Olcay, “Bizim takımda çok genç oyuncular var onun bedelini ödedik. Tecrübe kazandılar. Gençler varsa bazen böyle maçlarda sıkıntı yaşayabiliyorsunuz” yorumunu yaptı. Olcay’ın bu sözleri ise Bordo-Mavili camianın tepkisini çekti.

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Olcay ŞahanFatih TerimGalatasarayTrabzonspor

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