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Spor

Olcay Şahan: 2 haftadır bazıları boş boş konuşuyor diye hakemler bizi katletmemeli

"Penaltı pozisyonuna herkes gülüyor"

27 Ağustos 2017 13:25

Trabzonspor'un başarılı hücumcusu Olcay Şahan, takımının Göztepe deplasmanından 3-2 mağlup ayrıldığı maçın ardından sert açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki milli futbolcu karşılaşmanın ardından, "2 haftadır bazı hocalar, bazı insanlar boş boş konuşuyor. Karşılığında hoca maçı katletmeyecek" diye konuştu.

Olcay Şahan'ın maç sonu açıklamaları şöyle:

Karşılaşmayı değerlendirmeye gerek yok. Her şey belli. Burada çok rahat kazanmamız lazımdı. Bizim 50’nci yılımız, hakemlere saygımız var ama onlar da bize saygı duymalı.

2 haftadır bazı hocalar, bazı insanlar boş boş konuşuyor. Trabzonspor sert oynuyor, şunu yapıyor diye... Karşılığında hoca maçı katletmeyecek.

Penaltı pozisyonuna herkes gülüyor. Biz buna izin vermeyiz. Bizim 50’nci yılımız, biz Trabzonspor’uz. Bazı insanlar dışarıdan konuşup baskı yapıyor diye hakemler bizi doğramaya çalışmayacak, buna izin vermeyiz, kulüp olarak da futbolcu olarak da izin vermeyiz. Onların da bize saygı duyması gerekiyor.

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