-Olcan ve Jebrin resmen Trabzonspor'da TRABZON (A.A) - 05.01.2012 - Trabzonspor, resmi transfer döneminin ilk gününde, Gaziantepspor'dan transfer ettiği Olcan Adın ve Bucaspor ile sözleşmesini feshettikten sonra serbest kalan Torric Jebrin ile sözleşme imzaladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, kulüp genel saymanı Temel Kazancıoğlu'nun hazır bulunduğu imza töreninde Olcan Adın 3,5 yıllık, Ganalı oyuncu Torric Jebrin ise 4,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Temel Kazancıoğlu, törende yaptığı konuşmada, her iki sporcuya Trabzonspor camiasına ve ailesine geldiği için ''hoş geldin'' diyerek, ''Kendileri daha önce takip ettiğimiz oyunculardı. Kulübümüze katkı sağlama adına bu transferlere karar verdik ve gerçekleştirdik'' dedi. -Olcan: ''Duygularım tarif edilemez''- Gaziantepspor'dan alınan Olcan Adın, transferinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, ''Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine geldiğim için mutluyum. Hedefleri olan bir kulübe geliyorum ve inşallah bu hedefler doğrultusunda takımıma katkı sağlarım. Duygularım tarif edilemez, çok mutluyum. İnşallah uzun yıllar Trabzonspor'a başarılı bir şekilde hizmet ederim'' ifadelerini kullandı. -Jebrin: ''Kenarda oturup seyretmeyeceğim''- 20 yaşındaki Ganalı oyuncu Jebrin ise Trabzonspor'da olmaktan dolayı mutlu ve memnun olduğunu belirterek, ''Burada büyük bir mücadele beni bekliyor. Taraftarlardan ricam vereceğim mücadelenin her anında bana destek, yardımcı olmaları'' dedi. Olcan'ın 92, Jebrin'in ise 40 numaralı formaları giyeceği bildirildi.