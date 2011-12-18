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Spor

Olcan Adın Galatasaray ile anlaştı

Sarı-kırmızılı yönetim, Gaziantepspor'a 3 milyon euro artı Serkan veya Aydın ikilisinden birisini verecek.

18 Aralık 2011 02:00

T24 - Sarı-kırmızılı yönetim, Gaziantepspor'a 3 milyon euro artı Serkan veya Aydın ikilisinden birisini verecek. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Olcan 1 milyon 250 bin euro alacak.


Galatasaray yönetiminin Gaziantepspor ile Olcan için her konuda anlaşmaya vardığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı ekibin, Gaziantep Başkanı İbrahim Kızıl ile yapılan görüşmede, 26 yaşındaki yıldız futbolcu için 3 milyon euro artı Serkan Kurtuluş veya Aydın Yılmaz ikilisinden birisini vermeyi kabul ettiği bildirildi.



Necati-Batuhan sırada


Olcan ile de yıllık 1 milyon 250 bin euro'ya el sıkışan Galatasaray, başarılı futbolcuya Manisa karşılaşmasının hemen ardından 3 yıllık sözleşme imzalatacak. Cimbom'un Antalyaspor'da forma giyen eski oyuncusu Necati Ateş ve Eskişehir'de forma giyen Batuhan Karadeniz ile de yakından ilgilendiği, devre arasında bu oyuncular ve kulüpleriyle temasa geçileceği kaydedildi.


(Fotomaç)

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