-OLAYLI PROTESTOYA 26 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 16.05.2011 - Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen iki operasyonda 12 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından Beyoğlu'nda yapılan protesto gösterileriyle ilgili 26 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ''16 Mayıs 2011 günü saat 13.00 sıralarında Beyoğlu ilçesi Galatasaray Meydanı'nda toplanacak grupların güvenlik kuvvetlerinin operasyonlarını protesto edecekleri bilgisi alınması üzerine, gerek İstanbul genelinde eyleme suç unsurları ile katılması muhtemel göstericilerin aranması sonucu gerekse basın açıklaması sonrasında dağılan göstericilerden bir grubun güvenlik güçlerine taşlı, molotofkokteylli ve havai fişekli saldırı düzenlemesi akabinde yapılan müdahale sonucunda toplam 26 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır'' denildi. Açıklamada, gözaltına alınan kişilerle 21 molotofkokteyli, 8 adet 12'li havai fişek bataryası, 4 kar maskesi, 1 puşi ve 16 eldiven ele geçirildiği bildirildi.