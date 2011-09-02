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Olaylı mitingin ardından 16 kişi adliyeye sevk edildi İSTANBUL (A.A)

02 Eylül 2011 19:19

-Olaylı mitingin ardından 16 kişi adliyeye sevk edildi İSTANBUL (A.A) - 02.09.2011 - ''İstanbul Demokratik Kent Konseyi'' tarafından dün Kadıköy'de düzenlenen ''Dünya Barış Günü'' mitinginde çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 71 kişiden, Tertip Komitesi Başkanı Meliha Varışlı'nın da aralarında bulunduğu 16'sı adliyeye sevk edildi.  Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenen ve terör örgütü lehine sloganlar atma, pankart ve döviz açarak güvenlik güçlerine taş atma ve çevreye zarar verme gibi olayların yaşandığı mitinge ilişkin gözaltına alınan 71 kişiden 16'sının polisteki işlemleri tamamlandı.  Tertip Komitesi Başkanı Meliha Varışlı'nın da aralarında bulunduğu 4'ü kadın 8 kişi İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü, yaşları 18'den küçük olan 8'i de Çocukları Koruma Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi.  Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında bulunan ve ek gözetim süresi alınan 55 şüpheli hakkındaki işlemlerin ise sürdüğü belirtildi. 

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