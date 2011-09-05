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Olaylı mitinge 54 tutuklama talebi İSTANBUL (A.A)

05 Eylül 2011 20:33

-Olaylı mitinge 54 tutuklama talebi İSTANBUL (A.A) - 05.09.2011 - Kadıköy'de, İstanbul Demokratik Kent Konseyince 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla düzenlenen mitingde çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan ve Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde savcılık tarafından sorgulanan 55 kişiden 54'ü tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 1 kişi de savcılık tarafından serbest bırakıldı.  İstanbul Demokratik Kent Konseyi üyesi bir grup tarafından Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenen ve grubun alana toplanması sırasında bazı göstericilerin terör örgütü lehine sloganlar atması, pankart ve döviz açarak güvenlik güçlerine taş fırlatması üzerine polisin müdahalede bulunduğu mitingde, 4 gün önce gözaltına alınan 55 kişiden 54'ü 8 Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle nöbetçi 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.  Savcılık sorgusunun ardından 1 kişi ise serbest bırakıldı. 

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