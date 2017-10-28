Olaylı maçta kazanan Golden State Warriors

NBA'de Golden State Warriors, 18 sayı geri düştüğü mücadelede konuk ettiği Washington Wizards'ı 120-117 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

Draymond Green ile Bradley Beal pota altı mücadelesi sonrası tartıştı ve kavga ederken iki oyuncu da oyundan atıldı.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde ribaunt mücadelesi sonrası aralarında gerginlik yaşanan Golden State'li Draymond Green ve Washington Wizards'tan Bradley Beal bir anda tartışmaya başladı. Birbirine sarılıp yere düşen ikili, taraftarlar, hakemler ve oyuncuların müdahalesiyle zar zor ayrılabildi.

Kavga sonrası iki basketbolcu da oyundan diskalifiye edildi. Draymond Green'in formasının ise yırtıldığı gözlendi.

Warriors'ta Kevin Durant 31 sayı, 11 ribaunt ve 6 asist, Stephen Curry 20 sayı, 5 ribaunt ve 8 asist, Klay Thompson 18, David West 16 sayıyla takımına sezonun 4. galibiyetini getiren oyuncular oldu.

Sezonun ikinci mağlubiyetini alan Wizards'ta Otto Porter Jr. 29 sayı ve 10 ribaunt, John Wall ise 20 sayı ve 14 asist ile double-double yaptı.