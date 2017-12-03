Olaylı maçta kazanan Fenerbahçe Doğuş

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, konuk olduğuTrabzonspor'u 119-90 mağlup etti.

Mücadelenin ilk çeyreğine yüksek yüzdeli üçlük atışlarıyla başlayan Trabzonspor, bu çeyrekte iki sayılık isabet bulmazken, Fenerbahçe Sloukas'ın asistleri üzerinden sayılar buldu. Çeyrek 25-25 eşitlikle tamamladı.

Fenerbahçe hücumunda top Bobby Dixon'dayken sarı-lacivertli oyuncu Vesely'nin perdelemesinde Trabzonsporlu Vasiliauskas yerde kaldı. Vesely, Vasiliauskas'ın başında beklerken Trabzonspor'dan Green takım arkadaşını kaldırmak için o bölgeye geldi. Vesely'nin bu sırada Green'i iterek geri çekildiği görüldü. Geriden gelen Trabzonsporlu Obekpa'nın müdahalesiyle de Vesely yerde kaldı.

Sahada yaşanan gerilim tribünlere yansıdı. Yapılan anonslara rağmen Trabzonsporlu taraftarların kötü tezahürata devam etmesi nedeniyle Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı ve Kerem Baki'den oluşan hakem üçlüsü, soyunma odasına giderek tribünlerin boşaltılmasını istedi.

Hakemlerin kararına tepki gösteren taraftarlar, bir süre salonu boşaltmadı. Yaklaşık 45 dakika sonunda Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı Abiş Hopikoğlu, mikrofonla taraftara hitap ederek salonu boşaltmalarını istedi.

Kendisinin de salondan ayrılacağını belirten Hopikoğlu'nun konuşmasının ardından taraftarlar salonu boşaltmaya başladı. Hopikoğlu da seyirciyle salondan ayrıldı

Obekpa'nın disaklifiye edilmesiyle tekrar başlayan maçta Fenerbahçe kontrolü eline alırken, devrede soyunma odasına 48-55 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte Obekpa'nın eksikliğini Fenerbahçe'nin Vesely ve Thompson üzerinden oynadığı 4-5 oyunlarıyla hisseden Trabzonspor, açık alan oyununa dönülen bu bölümde Fenerbahçe'ye karşı direnç gösteremedi. Sarı Lacivertliler farkı 20 seviyesine çıkarırken, son çeyreğe 74-87 önde girdi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreği antrenman havasında geçerken, Sarı Lacivertliler karşılaşmadan 90-119'luk skorla galip ayrılmayı başardı.