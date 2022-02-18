Olaylı maçta Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef'i mağlup etti

Maçın ilk dakikalarında Ege Arar ve Blackshear ile 4 sayı bulan Galatasaray Nef'e, öne geçti. Fenerbahçe Beko Ahmet Düverioğlu, Pierre ve Melih Mahmutoğlu'nun elinden bulduğu sayılarla 4'üncü dakikada 7-6 öne geçti. Maçta her iki takım da sert savunma uyguladı. Hücum sürelerini son anlarına kadar kullanıldığı ilk çeyreği, Fenerbahçe Beko 20-18 önde kapattı.

İkinci çeyreğe rakibine göre daha iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Floyd ve Şehmus Hazer'in bulduğu sayılarla 13'üncü dakikada farkı 6'ya çıkartarak, skoru 24-18'e getirdi. Henry ve Booker ikilisinin devreye girmesiyle maçtaki etkinliğini arttıran Fenerbahçe Beko, 17'nci dakikada skoru 34-26'ya getirdi. Galatasaray Nef, rakibinin bu baskısına boyalı alanı daha aktif kullanarak karşılık vermeye çalışsa da ilk yarı Fenerbahçe Beko'nun 36-31 üstünlüğüyle tamamlandı.

Üçüncü periyotta Galatasaray farkı 1 sayıya düşürdü