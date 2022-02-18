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Spor

Olaylı maçta Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef'i mağlup etti

Bitci Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef'i 64-49 yendi; bu skorla Fenerbahçe Beko, turnuvada finale yükseldi

18 Şubat 2022 22:17

Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef'i 64-49 mağlup etti. Bu skorla Fenerbahçe Beko, turnuvada finale yükseldi.

Kupanın yarı finalinde, Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

İlk çeyrek 20-18 skoruyla sonuçlandı

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