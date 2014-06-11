Olaylı maçı Galatasaray Liv Hospital kazandı: 88-82

Sarı-kırmızılılar, evinde fire vermedi! Beko Basketbol Ligi final serisi 4. maçında Galatasaray Liv Hospital, konuk ettiği Fenerbahçe Ülker'i 88-82 mağlup etti ve seriyi 2-2'ye getirdi.

Galatasaray Liv Hospital, karşılaşmaya 11-2'lik seri ile başladı. Periyodun ilerleyen dakikalarında farkı çift hanelere kadar çıkaran sarı-kırmızılıar ilk çeyreği 28-16 önde bitirdi.

Karşılaşmanın ikinci periyoduna etkili başlayan Galatasaray, farkı 32-16 ile 16 sayıya kadar açsa da Fenerbahçe Ülker, çabuk toparlandı. 17-5'lik seri yakalayan sarı-lacivertliler, 37-33 ile farkı 4'e kadar çekti ve maça ortak oldu. Çeyreğin sonunu da iyi oynayan Fenerbahçe, soyunma odasına 40-38 ile 2 sayı geride girdi.

Galatasaray Liv Hospital, maçın üçüncü çeyreğinde Markoishvili ile skor üretirken, Fenerbahçe Ülker McCalebb ve Kleiza ile etkili oldu. Karşılaşmanın 25. dakikası 47-47 eşitlikle geçildi. Seyirci desteğiyle çeyrek sonunu daha iyi oynayan ve farkı tekrar açan sarı-kırmızılılar, üçüncü periyodu 61-49 önde tamamladı.

Yakaladığı sayı farkını maçın final setinde de korumayı başaran Galatasaray, sahadan 88-82 galip ayrıldı. Bu sonuç ile seride durum 2-2 oldu.

Obradovic diskalifiye edildi

Bu arada maçın bitimine 7 dakika 41 saniye kala Obradovic’in McCalebb’e yapılan faulün sportmenlik dışı olması gerektiği yönünde itirazda bulundu. Bu pozisyonun ardından Galatasaray tribünlerinden yabancı madde ve küfür gelince hakemler 3. anonsu yaptırıp soyunma odasına gitti.

Dört oyuncunun çift hanelere ulaştığı Galatasaray Liv Hospital'da Carlos Arroyo 24 sayı ile maçın en skorer ismi olurken Markoishvili 16, Sinan Güler de 15 sayı ile galibiyete katkı sağladı. Fenerbahçe'de ise McCalebb ve Kleiza 22'şer sayı ile oynadı.