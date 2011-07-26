-OLAYLI MAÇ SONRASI TUTUKLANAN 22 KİŞİ SERBEST BURSA (A.A) - 26.07.2011 - Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi çıkan olaylarla ilgili olarak tutuklu bulunan 51 kişiden 22'si serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, mahkemeye başvuran cumhuriyet savcısı, tutuklu bulunan 51 kişiden münferit olaylarda polise taş attıkları tespit edilen 22 kişinin toplanan deliller de dikkate alınarak serbest bırakılmasını talep etti. Talebi uygun bulan nöbetçi mahkeme de bu kişilerin serbest bırakılmasına karar verdi. Halen tutuklu bulunan 29 kişi ve tutuksuz yargılanan 13 kişi hakkındaki fezlekenin hazırlandığı öğrenildi.