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Spor

Olaylı maç Houston'ın!

NBA'de Çarşamba gecesinin önemli maçında iki Batı Konferansı ekibi Phoenix Suns ve Houston Rockets, US Airways Center'da karşı karşıya geldi

13 Kasım 2008 02:00


NBA'de Çarşamba gecesinin önemli maçında iki Batı Konferansı ekibi Phoenix Suns ve Houston Rockets, US Airways Center'da karşı karşıya geldi. Baştan sona büyük bir heyecana ve olaylara sahne olan mücadelede konuk Teksas ekibi, maçı 94-82 galip bitirdi.

Devreyi de 44-37 önde bitiren Houston'da Tracy McGrady 27 sayı, 5 ribaunt ile maçın yıldızı oldu. Aaron Brooks 19 sayı, Yao Ming 17 sayı, 15 ribaunt, Rafer Alston 15 sayı, 4 asist, 3 top çalma ile maça damgalarını vurdular. 


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Suns'ta ise 31:50 dakika sahada kalan Shaquille O'Neal 18 sayı, 13 ribaunt, 4 blok, Leandro Barbosa 18 sayı, Amare Stoudemire 11 sayı, 9 ribaunt, Matt Barnes 11 sayı, 7 ribaunt ile oynadı.

Kavga var!

Zaman zaman gerilimli anlara sahne olan mücadelenin 3. çeyreğin bitimine 27 saniye kala Tracy McGrady'nin üçlüğüyle skorun 74-55 Rockets lehine olmasının ardından saha ortasında Matt Barnes ve Rafer Alston birbirlerine girdi.

Kendisine omuz atan Matt Barnes'ı iten Alston'a takım arkadaşı Tracy McGrady'nin de destek vermesiyle bir anda ortalık karıştı. Olayların arasında kalan Steve Nash'i iten Tracy McGrady aynı esnada Shaquille O'Neal tarafından itildi.

Olaylar sonrası hakemler Barnes ve Alston'ı çift teknik faulle diskalifiye ederken Nash, McGrady ve O'Neal da teknik faulle cezalandırıldılar.





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