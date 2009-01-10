Olaylı maç G.Saray'ın



Beko Basketbol Ligi'nin 14. hafta maçında Galatasaray Cafe Crown, deplasmanda Aliağa Petkim'i 78-68 mağlup etti.



Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da karşılıklı basketler bulurken, ilk 5 dakika Aliağa Petkim'in 7-6 üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra Graves'in sayılarıyla rakibi karşısında etkili olan Galatasaray Cafe Crown, periyodun son iki dakikasına 13-11 önde girdi. Daha sonra Grovic ve Hüseyin ile sayılar bulan sarı-kırmızılı ekip, ilk periyodu 20-13 önde tamamlamayı başardı.



İkinci periyodun başında Gurovic ve Atkins ile sayılar üreten sarı-kırmızılı ekip, periyodun 4. dakikasında Hüseyin'in 3 sayılık basketiyle 12 sayılık farka ulaştı (30-18). Ev sahibi takımda sadece 3 oyuncunun skor üretmesi aradaki farkın azalmasını engelledi. İlk yarının bitimine iki dakika kala Cüneyt ve Gurovic'in sayılarıyla aradaki farkı 17 sayıya (43-26) kadar çıkaran Galatasaray Cafe Crown, ilk yarıyı da 45-28 önde tamamladı.



Üçüncü periyot karşılıklı basketlerle başladı. Wilmont ve Fatih ile aradaki farkı azaltmaya çalışan Aliağa Petkim karşısında, sarı-kırmızılı takım Cüneyt ve Graves ile sayılar buldu ve 23. dakikayı 52-33 önde geçti. Atkins ve Hüseyin ile sayılar üretmeye devam eden Galatasaray Cafe Crown karşısında farkı azaltmaya çalışan Aliağa Petkim, Hakan ve Wilmont'un sayılarıyla farkı 14 sayıya kadar indirdi ve üçüncü periyodu 61-47 geride tamamladı.



Dördüncü periyotta Wilmont ve Davis ile sayılar bulan Aliağa Petkim Bora ve Reha'nın 3 sayılık basketleriyle maçın bitimine 5 dakika kala aradaki farkı 9 sayıya kadar indirdi (57-66). Bitime 3 dakika kala Fatih ile aradaki farkı 5 sayıya kadar indiren ev sahibi takım karşısında Galatasaray Cafe Crown Atkins ve Hüseyin'in bulduğu sayılarla aradaki farkında daha azalmasına müsaade etmedi ve karşılaşmadan 78-68 galip ayrıldı.



Bu arada, karşılaşmanın üçüncü periyodunun sonlarına doğru Galatasaray Cafe Crown tribünlerindeki olayları dağıtmak isteyen güvenlik güçleri, taraftarlara biber gazı sıktı. Dördüncü periyodun ilk dakikasında Aliağa Petkim hücumundan sonra bazı oyuncuların oyuna devam edememesi üzerine oyun durdu ve basketbolcular soyunma odalarına gitti. Salonun havalandırılması ve içerideki havanın temizlenmesinin ardından yaklaşık 20 dakika sonra basketbolcuların sahaya gelmesiyle karşılaşma yeniden başladı.



ALİAĞA PETKİM: 68 - GALATASARAY CAFE CROWN: 78



Salon: Aliağa Enka

Hakemler: Murat Biricik xxx, Fatih Arslanoğlu xxx, Turgut Işık xxx

Aliağa Petkim: Davis xxx 11, Reha x 3, Fatih xxx 17, Wilmont xxx 17, Bora x 8 Ceyhun x 2, Barış x 6, Hakan x 4

Galatasaray Cafe Crown: Polat xx 5, Cüneyt xx 7, Hüseyin xxx 19, Gurovic xxx 9, Graves xxx 17, Erdem xx 3, Atkins xxx 18, Cemal xx

1. Periyot: 13-20

2. Periyot: 28-45 (Galatasaray Cafe Crown lehine)

3. Periyot: 47-61

5 Faulle Çıkanlar: 39.02 Barış (Aliağa Petkim), 33.14 Polat, 38.14 Cüneyt (Galatasaray Cafe Crown)



2 TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI



Beko Basketbol Ligi'nde, Aliağa Petkim ile Galatasaray Cafe Crown arasında oynanan karşılaşmada çıkan olaylarla ilgili 2 Galatasaray taraftarı gözaltına alındı.



Aliağa Emniyet Müdürü Ayhan Saygılı, yaptığı açıklamada, taraftarlar arasında çıkan kavgada olaya müdahale etmek isteyen polise fiziki saldırıda bulundukları için 2 taraftarın gözaltına alındığını söyledi.



Saygılı, Galatasaray taraftarları arasında çıkan kavgayı ayırmak için polisin müdahale ettiğini belirterek, ''Olaydan sorumlu olduğunu gördüğümüz iki kişiyi gözlem altına aldık, ifadelerini almak üzere emniyet müdürlüğüne gönderdik. Güvenlik nedeni ile de Galatasaray taraftarlarının olduğu tribün bir süreliğine boşaltıldı'' diye konuştu.



Çıkan olayların ardından polis ekiplerince salondan çıkarılan taraftarların polise taş attığı, karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlara ait bazı araçların atılan taşlardan zarar gördüğü öğrenildi.

