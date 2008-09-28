Olaylı maç Barça'nın: 1-2

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Ev sahibi ekip, ilk yarının uzatma dakikalarında Nene'nin çift sarı karttan kırmızı kart görmesiyle ikinci yarıyı bir kişi eksik tamamlarken, 20. dakikada Ferran Corominas Telechea ile öne geçmişti.Karşılaşmanın tamamlanmasına 20 dakika kala taraftarla yaşanan olayların ardından karşılaşma yaklaşık 10 dakika dururken, mücadelenin hakemi Luis Medina Cantalejo oyuncuları saha dışına aldı.Normal sürenin tamamlanmasına 5 dakika kala Xavi'nin uzun pasında Thierry Henry, skorda eşitliği sağladı.Mücadele 13 dakika uzatmanın ardından tamamlanırken, Nicolas Pereja, Samuel Eto'o'yu cezasahasında düşürmesinin ardından Barça penaltı kazandı. Lionel Messi bunu gole çevirerek takımına 3 puanı getiren isim olurken, penaltı atışının ardından son düdük de çalındı.