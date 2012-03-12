Olaylı komisyon toplantısı sonrasında CHP ne istedi, AKP ne dedi?

T24- Ankara’da siyasetin ana gündem maddesi Meclis Milli Eğitim Komisyonu’nda kavgalı bir oturumla kabul edilen 4+4+4 formüllü zorunlu eğitim sistemi oldu. Olaylı toplantıyla ilgili CHP’liler AKP’lileri, AKP’liler de CHP’lileri suçlamayı sürdürdü. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda görüşülemeyeceğine ilişkin yazılı bir başvuru sundu. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in, Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen 4+4+4 teklifini geri gönderme yetkisi olmadığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce öğle saatlerinde TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda dün yaşanan olaylara ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Odasından basın toplantısına gelene kadar üç kişinin, ''Yalnız mı gidiyorsun?'' diye sorduğunu anlatan İnce, Mecliste can güvenliklerinin olmadığını iddia etti. İnce, can güvenliklerini sağlamanın, Meclis Başkanı'nın görevi olduğunu ifade ederek, ''Onu göreve davet ediyorum. Güvenliğimizi sağlamazsa, kendi imkanlarımızla sağlarız. Eşkıyaya pabuç bırakmayız. Bunu herkes böyle bilsin'' diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda dün yapılan görüşmelerin ''yok hükmünde'' olduğunu ileri sürerek, ''Ham hum şaralop şeklinde bu yasayı geçirebilirler. Ama sonuna kadar direneceğiz'' dedi.

CHP daha sonra Milli Eğitim Komisyonu'nun 4+4+4 teklifinin görüşüldüğü 11 Mart tarihli toplantısının iptal edilmesine yönelik dilekçesini TBMM Başkanlığı'na teslim etti. CHP Grup Başkanvekilleri Akif Hamzaçebi ve Muharrem İnce'nin imzasını taşıyan dilekçede, Anayasa ve içtüzük ihlali yapıldığı vurgulanarak, "İlgili hükümlerin gereği yerine getirilmeden teklif kabul edilmiş sayılamaz" denildi. Dilekçede, Komisyon çalışmaları tamamlanamadığı için Komisyon raporu oluşturulamayacağı ve teklifin Genel Kurul'da görüşülemeyeceğinin altı çizildi.

Bu arada AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'i makamında ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Görüşmeden sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Elitaş, "Meclis Başkanı, teklifi iade edebilir mi?" şeklindeki soruya, "TBMM Başkanı yetkili arkadaşlarla ilgili bu konuyu değerlendiriyor. Ama İçtüzük'te bu konuyla ilgili Meclis Başkanlığı'na herhangi bir yetki verilmemiş. Meclis Başkanı'nın Komisyon raporunu geri gönderme yetkisi olmadığı şeklinde bizim kanaatimiz" dedi.

Öte yandan AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli de Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen 4+4+4 teklifi ile ilgili Komisyon raporunu geri gönderme yetkisinin olmadığını açıkladı.



Komisyon Başkanı Nabi Avcı da yaşanan olaylarla ilgili NTV canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile görüşeceğini ve kendisine yönelik saldırılarla ilgili şikayetçi olacağını belirten Avcı, komisyonda yaşananları "Bunun evveliyatı da vardı" diyerek anlattı. Avcı, Komisyon'un toplam 91 saat 41 dakika çalıştığını ifade ederek şunları söyledi:



"6 madde geçti. Dünkü kargaşa daha önce de yaşandı. "Burada kan dökülür bunun sebebi de siz olursunuz' tehdidi oldu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerini tek tek toplantı salonunda bulunup gerekli bütün yolları deneyerek komisyon çalışmalarını engellemeye çağırmasıydı. CHP'li milletvekilleri KİT salonunda kürsüye yürüyerek Komisyon'u çalışamaz hale getirdiler. Ara vermek zorunda kaldık. Sonra sayın Çiçek'in önerisiyle CHP'li milletvekillerinin Cemil Çiçek'e götürdükleri öneriyi kabul ettik. İki saat sonra görüşmelere başladık. Kendi komisyon odamızda işgal edilecek bir kürsü yok. Dolayısıyla Cumartesi günü yaptığımız toplantıda, CHP arkadaşlar ısrarla bu salonun küçük olduğunu ve kürsülü olan biraz daha büyük olan çift komisyonda toplantıyı almamızı benden istedi. Ben de kendilerine o salonda yaptıklarını hatırlattım. "O salon biliyorsunuz sabıkalıdır orada nahoş olaylar oldu daha önce eğer aynı olayları tekrar etmeyeceğinize söz verirseniz oraya alalım' dedim. Söz verdiler ve biz KİT Komisyonu'na geçtik" dedi.





Avcı bir soru üzerine olayların ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptıklarını belirtirken Erdoğan'ın olayları televizyondan seyrettiğini ve kendisine "Geçmiş olsun. Herhangi sıkıntı var mı size bir zarar var mı?" diye sorduğunu belirtti. Avcı yaşananların sorumlusu olarak kendisinin gösterilmesine de "Sorun konuşma hakkı verip vermemekle ilgili değil. Bu konuşmanın nerede nasıl hangi kurallara göre yapılacağı meselesinde. Şiddete başvurmamak koşuluyla, divanı çalışamaz hale getirmemek koşuluyla, Komisyon Başkanı'nın görevini yapamaz hale getirmemek koşuluyla, kürsüyü işgal etmemek koşuluyla ve diğer üyelerin konuşmalarına mani olmamak koşuluyla arkadaşlarımıza olabildiğince geniş bir konuşma alanı açmaya çalıştık" dedi.

