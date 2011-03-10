Olaylı hakim vekillik için emekli oldu

T24- Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz, Haziran'daki genel seçimlerde milletvekili adayı olabilmek için emekliliğini istedi.

Kaçmaz şu an hiçbir parti ile görüşmediğini ve bir süre dinlenmek istediğini söyledi.

Kaçmaz daha önce verdiği ilginç kararlarla gündeme gelmişti.

Osman Kaçmaz, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ‘Kayıp Trilyon’ davasından yargılanması kararına imza atan Kaçmaz’ın bu kararına Adalet Bakanlığı karşı çıkıp dosyayı Yargıtay’a götürmüştü.

Osman Kaçmaz ayrıca HSYK üyeliğine aday olmuş, YARSAV tarafından desteklenmiş ama kazanamamıştı.

Kaçmaz ayrıca Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kişilik haklarına zarar verdiği iddiasıyla dava açmış ancak davalar reddedilmişti.

Kaçmaz hakkındaki bir ilginç haber ise Hatay’da kaldığı otele yabancı uyruklu kadınların alıkonulduğu ve uyuşturucu kullanıldığı ihbarıyla odasına baskın düzenlenmesiydi. Osman Kaçmaz, baskın sırasında kullanılan savcılık imzalı arama emrinin hukuki temeli olmadığını ve baskını gerçekleştiren polislerin de suç işlediğini söyleyerek mahkemeye başvurmuştu.

Kaçmaz’ı gündeme getiren bir diğer olay ise “telekulak” iddialarıyla ilgili Emniyet, MİT ve İletişim Başkanlığı yöneticileri hakkında verilen takipsizlik kararını kaldırmasıydı.

Sincan Ağır Ceza Mahkemesi ayrıca dinleme kararı veren 23 hakim hakkındanda da "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan işlem yapılmasını istemişti.

Adalet Bakanlığı daha önce Kaçmaz’ın meslekten ihracını istemiş ancak HSYK bu isteği geri çevirmişti.

Kaçmaz ayrıca görevini kötüye kullandığı ve soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla Yargıtay 4'ncü Ceza Dairesi'nde yargılanmıştı.