Olaylı derbiyle ilgili Beşiktaşlı 3 isim ifadeye çağrıldı

Şenol Güneş ile futbolcular Caner Erkin ve Quaresma\'nın mağdur sıfatıyla ifadesi alınacak

Yüksel KOÇ - İSTANBUL / DHA

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki olaylı kupa maçıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile futbolcular Caner Erkin ve Quaresma\'nın mağdur sıfatıyla ifadesi alınacak.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 57. dakikasında çıkan ve tatil edilmesine neden olan olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. Savcılığın soruşturma kapsamında Şenol Güneş, Caner Erkin ve Ricardo Quaresma\'yı mağdur sıfatıyla ifadeye çağırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi