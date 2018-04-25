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OLAYLI DERBİYLE İLGİLİ BEŞİKTAŞLI 3 İSİM İFADE VERDİ

-Caner Erkin, Tolga Zengin ve Quaresma'nın ifadesi alındı ALİ DANAŞ / İSTANBUL / DHA Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 57'nci dakikasında çıkan ve tatil edilmesine neden olan olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaşlı 3 futb

25 Nisan 2018 21:30

-Caner Erkin, Tolga Zengin ve Quaresma\'nın ifadesi alındı

ALİ DANAŞ / İSTANBUL / DHA
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 57\'nci dakikasında çıkan ve tatil edilmesine neden olan olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaşlı 3 futbolcunun ifadesi alındı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki olaylı Ziraat Türkiye Kupası maçıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaşlı futbolcular Caner Erkin, Tolga Zengin ve  Quaresma\'nın mağdur sıfatıyla ifadesi alındı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri\'ne gelen polisler, ZTK\'da oynanan karşılaşma ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:
-Tesislerde bekleyen polis araçları
-Genel detaylar
 

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