Olaylı derbiyle ilgili 18 kişiye adli kontrol talebi; 4 kişi serbest

Yüksel KOÇ - İstanbul DHA - OLAYLI derbiyle ilgili adliyeye gönderilen 22 kişiden 18\'i \'adli kontrol uygulanması\' talebiyle mahkemeye sevkedildi. 4 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bu sabah 22 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal\'daki Anadolu Adliyesi\'ne sevkedildi. 22 kişiden 18\'i \'adli kontrol uygulanması\' talebiyle mahkemeye sevkedildi. 4 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

