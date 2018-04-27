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Olaylı derbiyle ilgili 18 kişiye adli kontrol talebi; 4 kişi serbest

Yüksel KOÇ - İstanbul DHA - OLAYLI derbiyle ilgili adliyeye gönderilen 22 kişiden 18'i 'adli kontrol uygulanması' talebiyle mahkemeye sevkedildi

27 Nisan 2018 14:53

Yüksel KOÇ - İstanbul DHA - OLAYLI derbiyle ilgili adliyeye gönderilen 22 kişiden 18\'i \'adli kontrol uygulanması\' talebiyle mahkemeye sevkedildi. 4 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.
Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bu sabah 22 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal\'daki Anadolu Adliyesi\'ne sevkedildi.  22 kişiden 18\'i \'adli kontrol uygulanması\' talebiyle mahkemeye sevkedildi. 4 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.
 

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