OLAYLI DERBİYLE İLGİLİ 18 KİŞİYE ADLİ KONTROL TALEBİ

- 4 KİŞİ SERBEST KALDI

Haber: Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA

Olaylı derbiyle ilgili adliyeye gönderilen 22 kişiden 18\'i \'adli kontrol uygulanması\' talebiyle mahkemeye sevkedildi. 4 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bu sabah 22 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal\'daki Anadolu Adliyesi\'ne sevkedildi. 22 kişiden 18\'i \'adli kontrol uygulanması\' talebiyle mahkemeye sevkedildi. 4 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi(Özel)

-Şubeden çıkarılan şüpheliler

-Şüphelilerin araçlara bindirilmesi

-Genel ve detaylar

27.04.2018 - 07.10 Haber Kodu : 180427005

27.04.2018 - 07.35 Haber Kodu : 180427006