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OLAYLI DERBİYLE İLGİLİ 18 KİŞİYE ADLİ KONTROL TALEBİ

- 4 KİŞİ SERBEST KALDI Haber: Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA Olaylı derbiyle ilgili adliyeye gönderilen 22 kişiden 18'i 'adli kontrol uygulanması' talebiyle mahkemeye sevkedildi

27 Nisan 2018 14:53

- 4 KİŞİ SERBEST KALDI

Haber: Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA
Olaylı derbiyle ilgili adliyeye gönderilen 22 kişiden 18\'i \'adli kontrol uygulanması\' talebiyle mahkemeye sevkedildi. 4 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.
Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bu sabah 22 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal\'daki Anadolu Adliyesi\'ne sevkedildi.  22 kişiden 18\'i \'adli kontrol uygulanması\' talebiyle mahkemeye sevkedildi. 4 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi(Özel)
-Şubeden çıkarılan şüpheliler
-Şüphelilerin araçlara bindirilmesi
-Genel ve detaylar 

27.04.2018 - 07.10 Haber Kodu : 180427005
27.04.2018 - 07.35 Haber Kodu : 180427006

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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