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Spor

Olaylı derbiyle ilgili 15 kişi daha serbest bırakıldı

Olaylı derbiyle ilgili 5 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti

26 Nisan 2018 21:03

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine ilişkin gözaltına alınan 25 kişiden 15'i daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheliden 25'i adliyeye sevk edilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 25'i işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi'ne gönderildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgusunun ardından, Şenol Güneş'i yaraladığı belirtilen S.D.'nin de bulunduğu 5 kişi, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, 15 kişi için adli kontrol istendi. Savcılık, 5 kişiyi ise serbest bıraktı.

Mahkeme 15 kişiyi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünde devam ediyor.

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