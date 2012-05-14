Holiganlıkla suçlananların meslekleri şaşırttı!

Şampiyonluğun belirlendiği derbi maçı öncesi ve sonrasında Galatasaray ve Fenerbahçeli holiganların çıkardığı olaylar sırasında gözaltına alınan 47 kişinin arasında doktor, öğretmen, mühendis ve şirket yöneticisi de bulunuyor. Tarihi derbinin İstanbul'a faturası ise 1 milyon 366 bin 500 TL.

Doktor, mühendis, öğretmen...

Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçının ardından çıkan olaylara karıştığı iddiasıyla gözaltına alınanlar arasında doktor, mühendis ve öğretmen gibi çeşitli meslek dallarında görevli kişilerin de bulunduğu ifade edildi. 15 kişinin ise uyuşturucu, darp, hırsızlık ve kaçakçılık gibi suçlardan sabıkalı oldukları iddia edildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Maç öncesi ve sonrası çıkan olaylarda 47 kişi gözaltına alınmıştı. 44 polis yaralanmış, 14'ü polis aracı olmak üzere 23 otomobil zarar görmüş 125 iş yerinin de camı kırılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosundan yapılanyazılı açıklamada derbi sonrasında çıkan olaylarda meydana gelen hasarın mali faturası 1 Milyon 366 Bin 500 TL olarak açıklandı. Yazılı açıklamada şöyle denildi

"Fenerbahçe-Galatasaray kupa maçı sonrası meydana gelen olaylarda çok sayıda İETT otobüsü ve durağı hasar gördü. İlk tespitlere göre, çeşitli semtlerde 125 durağın camları kırıldı, 14 durağın tamamı tahrip edilirken toplam 139 İETT durağı hasar gördü. Metrobüs hattında hizmet veren 68 Metrobüs'ün camları kırıldı, koltuk ve kaportalarında hasar meydana geldi. Metrobüs hattı dışında çalışan 17 İETT otobüsü ile birlikte 85 otobüs hasar gördü.

Otobüslerde yaklaşık 250 adet cam kırığı, 10 araçta koltuk tahribatı, ayna, far, kaporta ve boya hasarları tespit edildi.

85 otobüsü malzeme+işçilik giderleri ile birlikte hasarı 478.500 TL

139 durağın tahrip edilmesinin hasar bedeli ise 46.500 TL

Servise çıkamayan araçlarımızın 3 günlük işletme kaybı: 841.500 TL

İstanbul Halkının toplam zararı: 1.366.500 TL