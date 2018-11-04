Olaylı derbide hayatını kaybeden Koray'ın babasına son sözleri: Tribünler çok güzel baba

Geçtiğimiz cuma günü oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener'in, stad içinde babası ile yaptığı telefon görüşmesi ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, 22 yaşında hayatını kaybeden Şener kalp krizi geçirmeden kısa süre önce babasını arayıp "Baba burası çok güzel. Tribünler çok kalabalık. Keşke sen de gelseydin" dedi. Şener'in babası, oğlunun bu konuşmadan kısa süre sonra tezahürat yaparken kalp krizi geçirip hayatını kaybettiğini belirtti.

"Oğlum için oynayın"

Derbi sonrasında Fenerbahçeli oyuncular genç taraftarın cenazesinin götürüldüğü Okmeydanı Devlet Hastanesi'ne gitti.Hürriyet'te yer alan habere göre hayatını kaybeden Şener'in babası, Fenerbahçe kaptanı Hasan Ali Kaldırım'a "Artık oğlum için oynayın" dedi.