Olaylı derbide 3 puan Fenerbahçe'nin

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, İsmail Köybaşı ve Luis Neto'nun kırmızı kart gördüğü maçta penaltıdan 2 gol bularak Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların tek golünü Ryan Babel kaydetti. Oğuzhan Özyakup, karşılaşmanın son düdüğünün ardından Ali Palabıyık'a itirazları nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Maçın Özeti

'1 Dev derbi Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı!

'3 Quaresma korneri kullandı, savunma çevirdi. Portekizli seken topta tekrar ortayı açtı, yine korner... Siyah-beyazlılar kornerden etkili bir pozisyon yaratamadı.

'5 Editörün yorumu: Siyah-beyazlılar maça oldukça baskılı başladı. Şenol Güneş'in öğrencileri 3'üncü bölgede kaybettikleri topların ardından presi de aynı bölgede başlatıyor.

'9 Isla ortayı kesmek istedi, Caner etkili presiyle engelledi: Korner. Valbuena korneri kullandı, bu; sarı-lacivertlilerin 2'nci korneri oldu. Fransız futbolcunun kullandığı köşe vuruşunu Fabri uzaklaştırdı.

'10 Hasan Ali sol kanattan içeri kesti, çok iyi girdi... Fabri, direkte gol izni vermedi, bir kez daha korner...

'11 Sarı-lacivertliler, kornerden etkili bir gol pozisyonu yaratamadı.

'12 Fenerbahçe kontrayla gelmek istedi, Oğuzhan orta sahada Giuiliano'ya geçiş izni vermedi.

'13 Beşiktaş çok adamla geldi, rakibine nazaran daha az kişi olmayan Fenerbahçe savunması Quaresma'nın ortasında müdahalede bulundu: Köşe vuruşu.

Korneri Quaresma kullandı. Cenk Tosun kafayla vurdu, seken topu Kameni yumruklayarak uzaklaştırdı.

'14 Fenerbahçe kontrayla geldi. Janssen'in bomboş pozisyonda ortaya bıraktığı topta hiçbir takım arkadaşı o noktaya yetişemedi...

'15 Sarı-lacivertlilerin kullandığı kornere Luis Neto kafayla vurdu, top direğin yanından az farkla auta gitti.

'16 Siyah-beyazlılarda Caner Erkin topla her buluştuğunda Fenerbahçe taraftarının protestosuyla karşılaşıyor, sarı-lacivertli taraftarlar Caner'i ıslıklıyor.

'17 Medel'in pasında Quaresma ceza sahası yayının biraz gerisinden çok güzel vurdu, top az farkla auta gitti.

'18 Janssen yerde kaldı, karar penaltı. Penaltıya sebep olan isim Medel.

'20 Penaltıyı Giuiliano kullandı ve gole çevirdi: 1-0.

'22 Mehmet Ekici ve Caner arasında bir gerginlik yaşandı. Atiba, sert müdahale sonrası yerde kaldı, Caner tepki gösterdi. Oğuzhan ve Janssen'e çıkan tartışmalardan dolayı sarı kart verildi.

Editörün yorumu: Ali Palabıyık, 'tarışmaya açık' bir yönetim sergiliyor. Bir televizyon izleyicisi için, deneyimli hakemin hangi kararı neden verdiğini anlamak zaman alıyor.

'23 Editörün yorumu: Mehmet Ekici, yerde kalırken Medel'in suratına kramponla bir müdahalede bulundu. Mehmet de yerde, Medel de.

'27 Fenerbahçe bu dakikalarda topla daha çok oynuyor. Beşiktaş, özellikle sol kanattan daha uzun toplar deniyor ve siyah-beyazlıların bu pasları çoğunlukla isabetli olmuyor.

'30 Mehmet Ekici çok sert oynuyor. Talisca'nın hızlı hücumunda müdahalesi sonrası sarı kart gördü.

'31 Beşiktaş, duran top organizasyonuyla müthiş bir pozisyon yakaladı. Quaresma'nın trivelayla kullandığı serbest vuruşta Pepe kafayla içeri sektirdi, Atiba da kafayla vurdu ancak top direği sıyırarak auta gitti. Beşiktaş etkisini artırmaya çalışıyor.

'34 Beşiktaş oyunu Fenerbahçe yarı sahasına yıktı. Siyah-beyazlılar, rakibinin açığını kolluyor. Fenerbahçe ise kontrataklarla yükleniyor. Yine bir kontrayla geldi Fenerbahçe, Valbuena'nın çok iyi ortasına Ozan Tufan gol olsa 'jeneriklik' olacak bir vuruş yaptı ancak top auta gitti.

'35 Oğuzhan'ın ceza sahasına çok ince pasında Quaresma topu kontrol etmeye çalıştı, başarısız bir denemenin ardından vurdu ancak top yan ağlara gitti. Portekizli kaleyi direkt düşünse, gole daha çok yaklaşabilirdi.

'36 Atiba, Mehmet Ekici'ye yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gördü.

'41 Ricardo Quaresma, Valbuena'ya müdahalesi sonrası sarı kart gördü. Oldukça sert bir müdahaleydi, Portekizli yıldız gördüğü karta itirazda bulunmadı.

'43 Ricardo Quaresma, ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. Bu kez Mehmet Ekici yerde kaldı.

Editörün yorumu: Portekizli, ilk müdahalede direkt olarak kırmızı kart da görebilirdi ancak bu fauldeki sarı kart tartışmaya açık.

'45 Fenerbahçe de 10 kişi! Neto, Cenk'e müdahalesi sonrası kırmızı kart gördü!

'45+2 Talisca frikiği kullandı. Top barajdan sekti: Korner. Caner Erkin'e madde atılıyor. Isla, Caner'e tepki gösterdi. Aklı selim futbolcular taraftarı sakinleştirmeye çalışıyor, sahaya madde yağıyor.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

'46 Derbide ikinci yarıya Beşiktaş başladı. Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin yerine Mehmet Topal oyunda.

'47 Cenk Tosun ceza sahasında topla buluştu, milli golcü istediği vuruşu gerçekleştiremedi.

'49 Valbuena'nın ortasında Janssen ve Fabri çarpıştı. İkisi de yerde kaldı. İkilinin herhangi bir sorunu yok, oyuna devam ediyorlar.

'53 Ozan Tufan ceza sahası içinden denedi, tekte vurduğu top auta gitti.

Medel maç başından beri ilk kez bindirme yaptı. Şilili futbolcunun ters ayağıyla yaptığı vuruş farklı şekilde auta gitti.

'57 Beşiktaş'ta ilk yarı kötü performans sergileyen Medel, ikinci yarıda bir o kadar iyi. Az önceki pozisyonda yanlış tercih kullansa da, hücumların içinde olmaya çalışıyor ve aynı zamanda savunmada da etkili.

'58 Talisca oyundan çıktı, yerine giren isim Alvaro Negredo.

'59 Cenk Tosun müsait denilebilecek bir pozisyonda ceza sahası yayından şansını denedi ancak ters ayağıyla yaptığı vuruş farklı şekilde auta gitti.

'61 Negredo topu ağlara gönderdi, top oldukça şık bir şekilde filelere gitti ancak ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

'62 Editörün yorumu: Beşiktaş'ta taze kan Negredo, takımına vitesi artırma şansı verdi. Cenk ve Negredo, ikisi de uzun boylu ve güçlü forvetler olarak Fenerbahçe savunmasını hataya zorluyor.

'63 Editörün yorumu: Ali Palabıyık, Negredo'nun kaleci Kameni'ye faul yaptığı gerekçesiyle düdük çaldı ancak yayıncı kuruluşun tekrar tekrar gösterdiği pozisyonda İspanyol golcünün herhangi bir teması gözükmüyor.

'65 Beşiktaş bu dakikalarda çok baskılı oynuyor. Özellikle Oğuzhan Özyakup ön alanda oyun kurma anlamında çok daha fazla inisiyatif alıyor ikinci yarıda. Hasan Ali Kaldırım, taraftarını desteğe çağırdı.

Oğuzhan'ın kullandığı kornerde Cenk Tosun kafayla vurdu, Kameni son anda çıkardı.

'67 Ali Palabıyık Beşiktaş aleyhine bir kez daha düdük çaldı. Palabıyık, itirazları nedeniyle Şenol Güneş'i tribüne gönderdi.

'69 Valbuna oyundan çıkıyor. Yerine giren isim Alper Potuk.

'70 Şenol Güneş tribüne gönderildi ancak beIN SPORTS spikeri Yalçın Çetin' göre tribünde tansiyon yüksek.

Editörün yorumu: Cenk Tosun az önce bir pozisyonda yerde kaldı, Hasan Ali düşürdü. Hasan Ali net şekilde Cenk'in bileğine bastı ancak Ali Palabıyık penaltı vermedi.

'75 Hasan Ali bir pozisyonda yerde kaldı ve oyuna devam edemedi. Yerine İsmail Köybaşı oyuna dahil oldu.

'76 Fenerbahçe, Ozan Tufan'la yüzde 99'luk bir gol şansından yararlanamadı. Milli futbolcunun bomboş kalede dokunduğu top direkten döndü!

'77 Beşiktaş'ta Cenk Tosun oyundan çıktı. Yerine giren isim Jeremain Lens.

'78 Tosic, İsmail'e Fenerbahçe ceza sahasında yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

'81 Tolgay Arslan, Gary Medel'in yerine oyuna dahil oldu. Siyah-beyazlıların da değişiklik hakkı doldu.

'85 Penaltı. Fenerbahçe 2. kez penaltı kazandı, Atiba 2. sarıdan kırmızı kart gördü. Beşiktaş 9 kişi ve Fenerbahçe penaltı kullanacak.

'86 Gol! Penaltıyı Janssen gole çevirdi ve farkı ikiye çıkardı: 2-0.

'87 Gol! Babel, Negredo'nun kafayla indirdiği topta vurdu ve farkı bire indirdi: 2-1.

'88 İsmail Köybaşı, Oğuzhan'a çok sert müdahalesi sonrasında direkt olarak kırmızı kart gördü. Fenerbahçe de 9 kişi!

90+3 Tolgay ve Babel arasında bir tartışma çıktı, Babel, Josef'e müdahalesi sonrası sarı kart gördü.

90+5 Negredo, rakibinin autu çabuk kullanması için topu götürürken Josef'le bir tartışma yaşadı ve sarı kart gördü.