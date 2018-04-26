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OLAYLI DERBİ SORUŞTURMASI: ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (2)

DHA İSTANBUL- OLAYLI DERBİ SORUŞTURMASI: ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (2) Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler

26 Nisan 2018 10:41

DHA İSTANBUL- OLAYLI DERBİ SORUŞTURMASI: ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (2)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, Üsküdar\'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü\'nden araçlara bindirilerek Kartal\'daki Anadolu Adalet Sarayı\'na götürüldü. 

Görüntü dökümü:
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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı
-Polislerin elindeki dosyalar
-Araçlara bindirilmeleri 
-Araçların çıkışı
-Genel ve detaylar 

26.04.2018 - 07.12 Haber Kodu : 180426004
26.04.2018 - 07.28 Haber Kodu : 180426005
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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