T24 LogoT24 Logo
Spor

Olaylı derbi soruşturması: Gözaltı sayısı 31'e yükseldi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 31'e yükseldi

23 Nisan 2018 18:03

Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 31\'e yükseldi. 
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş\'in yaralandığı olaylara ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün 8 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı böylece 31\'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında Şenol Güneş\'i yaralandığı belirtilen S.D.  de yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;
-Gözaltına alınanların sağlık kontrolünden geçirilmesi (ARŞİV) 

23.04.2018 - 14.19 - Haber Kodu : 180423118

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yüksel KOÇDHA TatilFenerbahçeBeşiktaşTeknik DirektörüGüneşAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları BürosuGözaltınaGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ; GözaltınaARŞİV  23Haber Kodu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24