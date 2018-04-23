 OLAYLI DERBİ SORUŞTURMASI:  GÖZALTI SAYISI 31'E YÜKSELDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 31\'e yükseldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş\'in yaralandığı olaylara ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün 8 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı böylece 31\'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında Şenol Güneş\'i yaralandığı belirtilen S.D. de yer alıyor.

Görüntü Dökümü;

-----------

-Gözaltına alınanların sağlık kontrolünden geçirilmesi (ARŞİV)

