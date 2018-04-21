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Spor

Olaylı derbi soruşturması : Gözaltı sayısı 23'e yükseldi

Yüksel KOÇ / İstanbul (DHA)  Fenerbahçe - Beşiktaş maçındaki olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 23'e yükseldi

21 Nisan 2018 15:40

Yüksel KOÇ / İstanbul (DHA) 

Fenerbahçe - Beşiktaş maçındaki olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 23\'e yükseldi. 
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş\'in yaralandığı olaylara ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 15 kişi daha gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 23\'e yükseldi.
Maçın başından tatil edildiği dakikaya kadar tüm kamera kayıtlarının incelendiği ve olayların planlı bir organizasyon sonucu oluşup oluşmadığının tespiti için yapılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında Şenol Güneş\'in yaralanmasına neden olduğu belirtilen  S.D. de yer alıyor.

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