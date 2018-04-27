T24 LogoT24 Logo
Gündem

OLAYLI DERBİ SORUŞTURMASI: 22 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA  Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 22 şüpheli de sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi

27 Nisan 2018 10:31

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA 
Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 22 şüpheli de sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Maçta çıkan olaylara ilişkin Şenol Güneş\'in yaralanmasına sebebiyet verdiği iddia edilen S.D.\'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli dün sabah saatlerinde Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edilmişti. Mahkemeye sevk edilen G.T. M.S.Y. ve S.D. \"Silahla yaralama\" suçundan tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı. 

Görüntü dökümü:
-------------
-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi(Özel)
-Emniyetten çıkarılan şüpheliler
-Şüphelilerin araçlara bindirilmesi
-Genel ve detaylar 

27.04.2018 - 07.10 Haber Kodu : 180427005

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera CengizKerem BENGİDHA  TatilFenerbahçeBeşiktaşGüneşAnadolu Adalet SarayıMahkemeyeHaber Kodu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24