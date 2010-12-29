-OLAYLI DERBİ MAÇ: 5 KİŞİ SERBEST İSTANBUL (A.A) - 29.12.2010 - 17 Yaş Altı Akademi Futbol Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta yaşanan olaylara ilişkin adliyeye sevk edilen 5 kişi, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine çıkarılan Onur S, Gökhan K, Cihan B. ve Yiğit A. ile konuyla ilgili arandığını öğrenerek dün gece saatlerinde teslim olan Sertaç Y, Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Bu kişiler, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.