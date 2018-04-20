Olaylı derbi için karar günü ve saati belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında çıkan olaylar nedeniyle tamamlanamayan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını, 25 Nisan Çarşamba günü verecek.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen müsabaka ile 25 Nisan Çarşamba günü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacağı belirtildi.

Kurulun, saat 13:00'te başlayacak toplantısında müsabaka ile ilgili kararını vereceği aktarıldı.