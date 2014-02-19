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Spor

Olaylı derbi için iki yıl sonra ilk ceza

İki yıl önce Galatarasay- Fenerbahçe karşılaşmasında çıkan olaylar sırasında bir taraftarı döven polise 1 yıl 10 ay hapis cezası verildi

19 Şubat 2014 16:06

Sarı-kırmızılı takımın iki yıl önce şampiyonluğunu ilan ettiği Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki olaylara ilişkin ilk mahkumiyet kararı, bir polise çıktı.  Bir taraftarı döven polise 1 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Şükrü Saracoğlu Stadı’nda 12 Mayıs 2012 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılı takım, şampiyonluğunu ilan etmişti. Derbi maçının ardından olaylar çıkmıştı.

NTV'de yer alan habere görwe, olaylar sırasında yaralanan bilgisayar mühendisi Cüneyt Uslu, bir sivil polisten şikayetçi olmuştu.

Hakim karşısına çıkan polis Süleyman Esirger, suçlamaları kabul etmedi.

Uslu ise olay günü yüzüstü yatırılarak kelepçelendiğini belirtip "Sanıkla beraber diğer polisler cop ve tekmeyle vurdu. Sırtıma oturup, başımı tutup tehdit ettiler" dedi.

Mahkeme heyeti, Süleyman Esirger'i "kasten yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Ancak, sanığın bir daha suç işlemeyeceği konusunda vicdani kanaat oluştuğu gerekçesiyle cezanın infazı ertelendi.

 

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