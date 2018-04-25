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Spor

Olaylı derbi hakkında karar açıklandı: Kaldığı yerden devam edecek!

TFF Yönetim Kurulu, olaylı derbinin kaldığı yerden devam etmesine karar verdi

25 Nisan 2018 18:00

Türkiye Futbol Federasyonu, olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 57. dakikadan itibaren seyircisiz olarak oynanmasına karar verdi.

T24 Spor'un edindiği bilgiye göre; derbinin 3 Mayıs Perşembe günü oynatılacak.

Yarıda kalan derbi sırasında oyunda olan Caner Erkin, Yeni Malatya maçında sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Federasyon, bu durum için siyah-beyazlılara oyuncu değiştirme hakkı tanıyacak.

Ayrıca hafta sonu oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde bir Beşiktaşlı futbolcu kırmızı kart görürse, 57. dakikadan itibaren devam edecek olan Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

TFF'den açıklama

"TFF Yönetim Kurulu, Hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçının; Müsabaka Talimatı'nın 20. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, yarıda kaldığı andaki şartlarla tedbiren seyircisiz olarak tamamlanmasına oy birliği ile karar verdi."

Erdoğan ve Bahçeli olaylı derbiyle ilgili konuşmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olaylı derbi sonrasında yaptığı açıklamada yaşananları bir kumpas olarak nitelendirmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün gece sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla çok konuşulmuştu.

İşte Bahçeli'nin o paylaşımları:

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