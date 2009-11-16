Olaylı derbi Galatasaray'ın: 74-72





Karşılaşmanın normal süresi 56-56 berabere sonuçlanıp, iki takım oyuncuları uzatma için kenara geldiği sırada, bir anda Fenerbahçe Ülker bencinin arkası karıştı.



Burada oturan biri bayan, iki kişiye gösterdikleri abartılı sevinç sonrası Galatasaraylı taraftarlar tepki göstererek, sahaya yabancı maddeler atmaya başladı. Atılan yabancı maddelerle bir polis amiri ve Türkiye Spor Yazarlar Derneği görevlisinin başı yaralandı. Görevliler bu iki taraftarı apar topar salondan çıkarırken, bayan taraftarın Galatasaray tribünlerine yaptığı el hareketi ortamı daha da gerdi. Bu sefer sahaya giren iki sarı-kırmızılı taraftardan biri, Fenerbahçeli Kinsey’e vurunca, çok sinirlenen Kinsey taraftarın arkasında koşarak vurmaya çalıştı, ancak araya girenler ABD’li oyuncuyu sakinleştirmeyi başardı. Fenerbahçe teknik heyeti ve oyuncular soyunma odasına giderken, Kinsey, yabancı madde atan bir Galatasaraylı taraftara yumruk attı. Soyunma odasına giden Fenerbahçe Ülkerli oyuncuların, salonda güvenlik tam olarak sağlanmadan maça çıkmayacakları açıklandı. Bu sırada Başkan Aziz Yıldırım’ın da yöneticisi Semih Özsoy’u arayarak salon boşaltılmadan oyuna başlamamaları talimatını verdiği öğrenildi.



Daha sonra salonda anons yapılarak, taraftarlardan saha kenarındaki koltukları boşaltıp, tribüne çıkmaları istendi. Saha kenarındaki koltuklar boşaltılıp, çevik kuvvet ekipleri buralara yerleştirilirken, Fenerbahçe Ülkerli oyuncular yaklaşık 20 dakika sonra sahaya tekrar çıktı. Karşılaşma yaklaşık 40 dakika sonra yeniden başladı.



GALATASARAY CAFE CROWN: 74 - FENERBAHÇE ÜLKER: 72



Salon: Abdi İpekçi



Hakemler: Engin Kennerman xx, Ahmet Ersan Ergüler xx, Ziya Özorhon xx



Galatasaray Cafe Crown:Washington xxx 9, Evren xxx 9, Jasaitis xxx 9, Rancik xxx 17, Cemal xxx 8, Wilkinson xx 6, Can xx 6, Tufan x, Murat xxx 10, Caner x



Fenerbahçe Ülker: Kaan Mrsic x 6, Kinsey x 6, Giricek x 2, Oğuz xx 9, Ömer Aşık xx 8, Greer xx 12, Serhat x, Semih xx 2, Ömer Onan xxx 17, Preldzic xx 10



1. Periyot: 18-12



Devre: 35-28 (Galatasaray Cafe Crown lehine)



3. Periyot: 50-45



Normal Süre: 56-56



1. Uzatma: 67-67



Beş faulle çıkanlar: 49.54 Rancik (Galatasaray Cafe Crown), 49.57 Ömer Onan (Fenerbahçe Ülker)