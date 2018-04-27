Olaylı derbi: 18 kişi adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı 

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin bugün adliyeye sevk 22 kişiden 4\'ü savcılık sorgusunun ardından, 18\'i de sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



TAMAMI SERBEST

Olaylı derbi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 22 kişi, emniyet işlemlerinin ardından bugün soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edildiler. Şüpheliler, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Ahmet Aslan tarafından sorgulandı. Savcı Aslan, 4 kişiyi serbest bıraktı. 18 şüpheliden 4\'ünü, \"Kasten yaralamaya teşebbüs\' suçundan, 14\'ünü de, \"Müsabaka alanında yasak madde kullanmak\' suçundan adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunu yaptığı 18 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DÜN 3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında dün, Şenol Güneş\'i yaralayan S.D. ile birlikte 3 kişi tutuklanmış, 22 kişi ise serbest kalmıştı.

