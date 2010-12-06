Olaylı Bursaspor maçı Beşiktaş'ın

T24 - Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş, bir hafta içinde oynadığı 3 kritik maçı da kazanmış oldu.





Maç öncesinde 3 Bursasporlu taraftar bıçaklandı



Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın en önemli maçında son şampiyon Bursaspor'u kendi evinde 1-0 yenen Beşiktaş, zirve takibini sürdürdü.

Holosko'nun 65. dakikada attığı golle rakibini 1-0 yenen siyah-beyazlılar, bu sonuçla puanını 27'ye çıkararak, lider Trabzonspor ile arasındaki 9 puanlık farkı korudu. İkinci sıradaki Bursaspor ise 31 puanda kalırken, Beşiktaş ile arasındaki puan farkı 4'e indi.



''Gücüne güç katmaya geldik"

Beşiktaşlı taraftarlar, Bursaspor galibiyetini büyük coşkuyla kutladı.

Maçın bitimiyle birlikte futbolcuları kapalı tribünün önüne çağıran coşkulu taraftarlar, bu sezonki favori besteleri ''Gücüne güç katmaya geldik''i hep birlikte söylerken, bazı futbolcuların da tribünlere eşlik ettiği gözlendi.



Bursasporlu taraftarlar da yenilgiye rağmen takımlarını tribüne çağırarak, alkışlarla uğurladı.



Beşiktaş'tan bir haftada 3 kritik galibiyet

Konyaspor ile berabere kalarak morali bozulan Beşiktaş, bir hafta içinde oynadığı 3 kritik maçı da kazandı.

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ı geçen hafta Ali Sami Yen Stadı'nda 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Bulgar ekibi CSKA Sofya'yı aynı skorla geçip, 2. turu garantiledi. Bugün de son şampiyon Bursaspor'u 1-0 yenip, zirve yarışından kopmadı.



Holosko bu kez güldürdü

65. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Beşiktaşlı Filip Holosko, gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Fiyapı İnönü Stadı'ndaki son 2-2'lik Konyaspor karşılaşmasında kaçırdığı net goller nedeniyle siyah-beyazlı taraftarlarca ağır biçimde protesto edilen Slovak oyuncu, bu kez attığı golle tribünleri coşturdu.



Sahaya taraftar girdi

Maçın 87. dakikasında Beşiktaşlı taraftarların bulunduğu yeni açık tribünden sahaya bir taraftar girdi.

Elinde yeşil bayrakla koşarak orta sahaya kadar gelen taraftar, kendisini takip eden güvenlik ekiplerince yakalanarak, saha dışına çıkarıldı.

Beşiktaş'ın kaptanı İbrahim Üzülmez de taraftarın peşinden koşarak elindeki yeşil bayrağı aldı.



Ali Kuçik'e alkış

Beşiktaş'ta Bobo ve Nobre'nin yokluğunda forma şansı bulan genç Ali Kuçik, ilk 11'de başladığı maçı alkışlarla bitirdi.

77. dakikada yerini İsmail'e bırakan Ali, tribünlerden büyük alkış aldı.



Volkan Şen'e tepki

Maçın 45 artı 2. dakikasında üst üste 2 sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kalan Bursasporlu Volkan Şen'in sahadan çıkışı krize neden oldu.

İbrahim Üzülmez'e yaptığı faul sonrası sarı kart gören Volkan, hakemin bu kararını alkışlayınca ikinci sarı karttan, kırmızı kartı gördü. Milli futbolcu kendi yarı alanından soyunma odasına çok ağır adımlarla gidince, Beşiktaşlı taraftarların tepkisine neden oldu. Yeni açık tribünün önüne geldiğinde taraftarların yabancı madde atması nedeniyle geri dönmesi üzerine tepkiler yoğunlaştı. Beşiktaş'ın kalecisi Cenk, Volkan'ın yanına gelip, tribünleri sakin olması yönünde uyarınca, milli futbolcu soyunma odasına gidebildi.

Bu sırada Beşiktaşlı taraftarlar, oyundan çıkışını geciktiren Volkan için, ''Volkan pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım'' diye tempo tuttu.



''Ertuğrul takımın ayakta kalsın"

Beşiktaşlı taraftarlar, maçın ilk yarısında fauller sonrası yerde zaman geçirdikleri gerekçesiyle Bursasporluları protesto etti.

Siyah-beyazlı taraftarlar, ilk yarı sonunda takımlar soyunma odasına giderken, eski teknik direktörleri Ertuğrul Sağlam'a, ''Ertuğrul takımın ayakta kalsın'' diye göndermede bulundu.

Bu arada, maçı izleyenler arasında (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink ile yardımcısı Oğuz Çetin de yer aldı.



Beşiktaş offshore takımı kupayla tur attı

Dünya Offshore Şampiyonası'nda geride kalan sezonu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş takımı, devre arasında kupayla tur attı.

Siyah-beyazlı takımın pilotları, ellerinde Beşiktaş bayraklarıyla tribünleri selamlarken, taraftarlardan alkış aldı.



Gündüz maçında ışıklar yandı

Beşiktaş'ın uzun bir aradan sonra ligde gündüz oynadığı maçta stat ışıkları yine de yandı.

İstanbul'daki kapalı hava nedeniyle saat 14.00'de başlayan maçtan yaklaşık yarım saat sonra aydınlatma ışıkları tamamen açıldı.