T24 LogoT24 Logo
Spor

Olaylı Beşiktaş Galatasaray derbisinin kazananı kartal!

Beşiktaş Sompo Japan – Galatasaray Odeabank derbisinde yapılan 3. anonsun ardından hakemler ve Sarı-kırmızılı takım soyunma odasına gitti

21 Mart 2017 01:03

Spor Toto Basketbol Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Galatasaray Odebank'ı ağırladı. Mücadelenin 4. periyodunda salonda edilen küfürler nedeniyle 3. anons yapıldı ve hakem Murat Biricik soyunma odasına girdi. 

Mücadeleye 15 dakikalık aranın ardından kaldığı yerden devam ederken, derbinin kazananı 90-84'lük skorla Beşiktaş oldu.

Beşiktaş seride 17. galibiyetini alırken, Galatasaray 10. malubiyetini almış oldu.

İLK ÇEYREK SONUCU: 28-15

İLK YARI SONUCU: 48-35

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 69-63​

 

Engin Ataman'dan açıklama

 

Galatasaray Odeabank’ta başantrenör Ergin Ataman, mağlubiyeti rakibin attığı 30 faul atışına bağlayarak, “Hakemler saha avantajını ev sahibi takıma verince, sonuç istediğimiz gibi olmadı” dedi.

Karşılaşmanın ilk periyodunda istedikleri oyunu oynayamadıklarını söyleyen Galatasaray Odeabank başantrenörü Ergin Ataman, “Yumuşak başladık ve 28 sayı yedik. Bir türlü normal oyunumuzu oynayamadık. 15, 16 sayı geriye düştükten sonra sertleştik ve oyunu dengeledik. Diğer 3 periyotta daha üstün olduğumuzu söyleyebilirim. Son periyotta McCollum’un iki 3’lük atışı girmeyince, oyunu dengeleyemedik. Sonuçta kaybettik. Tabii diğer bir hususta burada, baktığımız zaman biz daha fazla 2’lik sayı atmışız. 3’lük sayısı aynı ama ev sahibi takım 30 tane faul atmış. 26 Euroleague maçı oynadık ama 30 faul atışına maruz kaldığımızı düşünmüyorum. Hakemler de saha avantajını tamamen ev sahibi takım lehine verince, sonuç istediğimiz gibi olmadı” ifadelerini kullandı.

 

“Basın kaostan besleniyor”

 

Beşiktaş taraftarlarının kendisine gösterdiği tepkinin sebebinin basın olduğunu söyleyen Ergin Ataman, “Ben bu taraftara ne yaptım da bana böyle söylüyorlar. Bunun sebebi basındır. Sizler kaostan besleniyorsunuz. 5 sene önce 3 kupa kazanmışım ben burada. Bu taraftarların böyle yapmasının sebebi sizlerin bu tutumudur” diyerek basın toplantısını tamamladı.

 

ETİKETLER

beşiktaşgalatasaray

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24