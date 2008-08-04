Olaylı açılış Hamilton'ın

Tempo24-

Avustralya Grand Prix'si ile başlayan Formula 1 2008 sezonunu açılış yarışına olaylar damgasını vurdu.

7 pilotun finiş görebildiği yarışa pol pozisyonda başlayan McLaren pilotu Lewis Hamilton, kariyerinin 5. zaferini elde etti.

Albert Park'ta koşulan 58 turluk yarışta, BMW Sauber'den Nick Heidfeld, Hamilton'ın 5.5 saniye gerisinde ikinci sırayı alırken üçüncülüğü elde eden Williams'tan Nico Rosberg, kariyerinde ilk kez podyuma çıktı.

Renault'dan Fernando Alonso, bitime iki tur kala geçildiği McLaren pilotu Heikki Kovalainen'i son turda geçerek yarışı dördüncü sırada bitirdi. İki kez dünya şampiyonu olduğu Renault'ya bu sezon dönen Fernando Alonso, 2003 yılından bu yana Melbourne'da ilk kez podyuma çıkamadı.

Yarışı 6. sırada tamamlayan Honda pilotu Rubens Barrichello, pit alanını kırmızı ışıkta geçtiği için hakemler tarafından diskalifiye edildi. Bu kararın ardından 7. olan Williams'ın çaylak pilotu Kazuki Nakajima, 6. ilan edilerek Formula 1 kariyerine 3 puanla başladı.

FERRARİLER FİNİŞ GÖREMEDİ

Kazalarla başlayan yarışta ilk turun sonunda, beş pilot mücadele dışı kaldı. Güvenlik aracı 1 tur pistte kaldıktan sonra pite döndü ve yarış tekrar başladı.

Bu kez bitime 33. tur kala Ferrari pilotu Felipe Massa ile David Coulthard kaza yapınca güvenlik aracı tekrar piste girdi. Coulthard kaza sonrası yarışa devam edemezken bir kaç tur sonra Felipe Massa yaşadığı mekanik sorun nedeniyle aracını kenara çekti ve yarışa veda etti. Yine araçlarında sorun yaşayan Takuma Sato ve Nelsinho Piquet Jr. da yarışa devam edemediler.

Bitime 15 tur kala Toyota pilotu Timo Glock kaza yapanıca güvenlik aracı bir kez daha piste girmek zorunda kaldı. Glock'un aracından saçılan parçaların temizlenmesinin ardından yarış tekrar başladı.

Daha sonra kazasız devam eden yarışta, ilk önce Robert Kubica, 5 tur kala son şampiyon Ferrari pilotu Kimi Raikkonen ve 3 tur kala Sebastien Bourdais araçlarında yaşadıkları sorun nedeniyle yarış dışı kaldılar.

Formula 1 kariyerinde ilk yarışına çıkan Toro Rosso pilotu Sebastien Bourdais, yarışın yüzde 90'ını tamamladığı için klasmanda yedinciliği elde etti ve 2 puanı hanesine yazdırdı. Raikkonen de Bourdais gibi yarışın yüzde 90'ını bitirdiği için resmi klasmanda 8. oldu ve bir puan aldı.