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Spor

Olayların adamı Caner Erkin

Beşiktaş antrenmanında Cenk Tosun'un üzerine yürüyen Caner Erkin, oynadığı her takımda sorun yaşadı

12 Ekim 2016 14:42

Caner Erkin'in Beşiktaş antrenmanında Cenk Tosun'un üzerine yürümesi, akıllara, milli oyuncunun daha önce yaşadığı sorunları getirdi.

Caner Erkin, CSKA Moskova'nın Rubin Kazan ile oynadığı maçta oyundan alınmasının ardından teknik direktör Zico'yu sert bir şekilde protesto ettiği için kadro dışı bırakılmıştı.

2009 yılında Galatasaray'a transfer olan Caner Erkin, idmanda Arda Turan ile yumruk yumruğa girmiş ve takımdan gönderilmişti.

Caner Erkin, agresif tavırlarına Fenerbahçe'de de devam etti.

Caner Erkin, sarı-lacivertli ekibe ilk geldiği dönemde Bilica ve Semih Şentürk ile idmanda kavga etmişti.

İsmail Kartal döneminde oynanan Bursaspor maçında 35. dakikada oyundan alınmasa bir hayli sinirlenen Caner Erkin, "Bir daha bu takımda oynamam" diyerek direkt olarak soyunma odasına gitmişti.

Milli oyuncu en son F.Bahçe'deki döneminde Türk Telekom Arena'da Galatasaray derbisinden önce ilk 11'inde olmadığını öğrenince, "Eğer ilk 11'de değilsem, ilk 18'e de olmam" demişti.

Ardından stada gitmeyi reddetmiş ve Fenerbahçe kulübü tarafından sezon sonuna kadar kadro dışı bırakılmıştı.

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