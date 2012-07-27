Derbi sonrası Kadıköy olaylarında tutuklu sanık kalmadı

Olaylı Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası çıkan olaylar nedeniyle tutuklu bulunan iki sanık Hasan Cem Çiçek ve Bilal Yakışan tahliye edildi. Davada tutuklu sanık kalmadı.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Spor Toto Süper Final maçından sonra taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle açılan davanın ilk duruşması bugün Kadıköy 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davaya 2'si tutuklu 10 sanık da katıldı.

Görülen dava sonunda tutuklu olan 2 sanık da serbest bırakılınca davada tutuklu kalmadı.



F.Bahçeli yöneticiler de geldi



Dava öncesi Kadıköy Adliyesi önünde bir grup Fenerbahçe taraftarı "Adalet?" yazılı pankart açarak slogan attı. Tutuklu sanıkların cezaevi aracıyla adliyeye gelişi sırasında taraftarlar alkışlar ve sloganlar atmaya devam etti. Duruşmayı izlemek üzere Fenerbahçe yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, Yasemin Merçil, Deniz Tolga Aytöre ve Yalçın Haker de adliyeye geldi.



Biri Galatasaraylı biri de Beşiktaşlı



Sanıklardan Bilal Yakışan, savunmasında şunları söyledi:

"Ben yeğenimle beraber içki içiyordum. Maçtan sonra olaylar çıktı. Polis yeğenimi dövdü, ben de 'yapmayın' diyerek araya girince beni de dövmeye başladılar. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Alkollüydüm ama hiçbir olaya karışmadım."



Bir diğer sanık Hasan Cem Çiçek ise verdiği ifade de Galatasaray taraftarı olduğunu söyledi.



Teşhis edecek kimse kalmadı



Olayların yaşandığı yerde sanıkları teşhis eden benzin istasyonunun müdürü Selçuk Narin, geçen bu 2 aylık sürece zarfında hayatını kaybetmiş. O nedenle de başka gördü tanığı kalmadı.