Olaylara katılan Türk: Amaç polisi protesto etmekti

T24- İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan yağmalama, kundaklama ve şiddet olaylarından önce yapılan protestoya katılan bir Türk vatandaşı, amaçlarının polisi protesto etmek olduğunu, olayları onaylamadığını söyledi.

İsmini vermek istemeyen Türk vatandaşı, AA muhabirine, "Londra'daki polis takviyesi azaltıldıktan sonra, polise son bir darbe vurulacağını" iddia etti.

Londra'nın kuzeyindeki Tottenham semtinde Mark Duggan isimli 29 yaşındaki kişinin geçen hafta Perşembe günü polis tarafından vurularak öldürülmesini protesto etmek için Cumartesi günü Tottenham karakoluna giden kalabalığın arasında yer aldığını söyleyen Türk vatandaşı, şöyle konuştu:

"Cevap almak için hep beraber Tottenham karakolunun önüne gittik. Polisler çağrıldı, ancak polis ne cevap, ne de bilgi verdi. 3-4 saat orada beklenildi. Polis cevap vermeyince aile sinirlendi. Yürüyüş yapıldı. Arkadaşları, kardeşleri filan polis arabalarını kırmaya, yakmaya başladı. Arabalar yanmaya başlayınca insanlar da bu gösteriye katılmaya başladı. Polislerin hepsi toplandı, otobüsler filan yandı, binalar yakıldı."

Tottenham'da olayların büyümesinin ardından tüm polisler bu semte yönlendirilince, Londra'nın birçok semtinin başı boş kaldığını söyleyen Türk vatandaşı, bazı fırsatçıların da sokağa dökülerek, soygun yaptıklarını

kaydetti.

Asıl konunun Mark Duggan'ın polis tarafından öldürülmesini protesto etmek olduğunu, ancak olaya başka grupların katıldığını ve konunun başka yönlere çekildiğini söyleyen Türk vatandaşı, olayları onaylayıp onaylamadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hayır onaylamıyorum. Çünkü bizim amacımız, polise karşıydı. Bizim amacımız ölen kişi için kanun aramaktı. Başka gruplar katıldı, bizim istediğimizi başka yöne çevirdiler. Halk da ayaklandı. Bizim istediğimiz halkı ayaklandırmak değildi, protesto yapmaktı."

Olaylar sırasında sosyal medyanın oldukça etkin bir şekilde kullanıldığını söyleyen Türk vatandaşı, "Şu anda bile ağızdan ağza dolaşıyor. Londra'da görevlendirilen 16 bin polis bu hafta sonu gidecek, kendi şubelerine geri dönecek, döndükten sonra bir olayın daha yapılması bekleniyor. Protesto yaparak, son bir darbeyi vuracaklar" dedi.

"Bu darbenin yapılan soygun olayları gibi mi, yoksa polislere yönelik mi olacağı" sorusuna ise, "Bu, polise yönelik olacak. Polis karakolları, devlet yerleri. Çoğunlukla polis, çünkü aslında polisin üzerine bu yürüyüş yapılmıştı. Çünkü başka insanlar katılınca başka yöne çevrildi. Olay yakmaya, kırmaya, çalmaya döndü. Şimdiki yürüyüş direkt polise karşı olacak" yanıtını verdi.

Önce Londra'nın Tottenham semtinde, sonra diğer semtlere ve daha sonra da ülke geneline yayılan olaylar, Duggan'ın öldürülmesiyle ilgili protestonun ardından başlamıştı. Konuya ilişkin soruşturma yürüten, Bağımsız Polis Şikayetleri Komisyonu (IPCC), Duggan'ın öldürülmeden önce polise ateş etmediğini açıklamıştı. Yapılan balistik inceleme sonucu, Duggan'ın dolu bir silah taşıdığı, ancak silahın kullanıldığına dair bir kanıtın bulunmadığı bildirilmişti.

Protesto gösterilerinin geçen hafta sonu başlaması üzerine, emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Duggan'ın polise ateş açmasından sonra vurulduğu belirtilmişti.